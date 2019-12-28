Haberler » Güncel » Muş'ta engellilere yönelik bilgisayar kursu - Haber

Muş'ta engellilere yönelik bilgisayar kursu

Muş'ta engelliler, Açılan bilgisayar kursu sayesinde meslek öğreniyor.

28.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:48 Muş'ta engellilere yönelik bilgisayar kursu
'ta engelliler, Açılan bilgisayar kursu sayesinde meslek öğreniyor.
Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünce, engellilerin istihdamını artırmak ve meslek edinmelerini sağlamak amacıyla 'Mesleki Eğitim Projesi' kapsamında Gençlik ve Müdürlüğü Gençlik Merkezinde törenle bilgisayar kursu açıldı.
Vali Yardımcısı Mehmet Kocabay, burada yaptığı konuşmada, valilik olarak belediye ile engelli vatandaşlara yönelik her türlü imkanlarını seferber ettiklerini belirtti.
Kocabay, "Engelli vatandaşlarımız için daha güzel ve sosyal ortamlar hazırlamaya çalışıyoruz. En büyük amacımız istihdam sağlamak. İnşallah hayırlara vesile olur." dedi.
AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de projede emeği geçenlere teşekkür etti.
Dernek Başkanı Bedri Korkmaz ise Engelliler Derneğinin işbirliğiyle yürütülen kursa 10 vatandaşın katıldığını aktardı.
Kursiyerlerin bu kursta hem meslek öğrendiklerini hem de günlük 40 lira alarak aile geçimlerine katkı sağladıklarını ifade eden Korkmaz, kursun 2 ay süreceğini ve başarıyla tamamlayan kursiyerlerden 2 kişinin iş sahibi olacağını kaydetti.
Törene Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, İŞKUR Müdürü Mehmet Emin Taylan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz ve çok sayıda davetli katıldı.

İŞKUR, Muş, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:52   Manisalı Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Haber
14:52   "Türkiye'nin Otomobili" toplumun her kesiminden beğeni topladı - Haber
14:51   Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Yazgan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
14:50   Uludağ'da hafta sonu hareketliliği yaşanıyor - Haber
14:46   Samsun yerli otonun 55'incilerine talip - Haber
13:58   Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı - Haber
13:04   "Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı - Haber
12:56   1994'te teröristlerin saldırdığı köyde dev Türk bayrağı dalgalanıyor - Haber
11:50   Somali'de bombalı araçla saldırı! 2'si Türk vatandaşı 90 kişi yaşamını yitirdi - Haber
10:03   Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ne konuştu: Sigara haramdır - Haber
28.12.2019 14:53:56