Haberler » Güncel » Muş'ta FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyonda 3 tutuklama - Haber

Muş'ta FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyonda 3 tutuklama

MUŞ'ta yeniden yapılanma girişiminde olduğu belirlenen FETÖ/PDY mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.

18.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:31Muş'ta FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyonda 3 tutuklama

MUŞ'ta yeniden yapılanma girişiminde olduğu belirlenen FETÖ/PDY mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin internet tabanlı çok sayıda kriptografik program kullandıkları belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY mensuplarının yeniden yapılanma girişimlerinin engellenmesi, eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda soruşturma başlattı. Polis, terör örgütünün sorumlusu, il sorumlu yardımcısı, eğitim danışmanı ile tutuklu ailelerine maddi destek sağladıkları tespit edilen 9 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 8 Aralık'ta Muş ve Malatya'da gerçekleştirilen operasyonla 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ile kitap ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde örgüt mensuplarının kendi aralarında haberleşmeyi sağlamak amacıyla kullandıkları internet tabanlı çok sayıda kriptografik program tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan şüphelilerden il sorumlusu ve yardımcılıklarını yaptığı tespit edilen 3 kişi tutulanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Cumhuriyet Başsavcılığı, Muş, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:44 KAEÜ'de genç girişimciler söyleşisi düzenlendi - Haber
16:44 BM, İdlib'de sivillere yönelik bombardıman ve varil bombalı saldırıları kınadı - Haber
16:43 Isparta eğlence mekanı çıkışı silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı - Haber
16:42 Destici: Asgari ücretin 2 bin 475 TL olmasını teklif ediyoruz - Haber
16:42 Rx ıstanbul, müzikle dolu bir yeni yıla merhaba diyor! - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
12:26 Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur - Haber
18.12.2019 16:45:33