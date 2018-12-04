Muş'ta Fetö Operasyonu: 13 Gözaltı

04 Aralık 2018 Salı 11:54



04 Aralık 2018 Salı 11:54

Muş'ta FETÖ operasyonu: 13 gözaltıMUŞ - Muş'ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda aralarında asker, polis, öğretmen, zabit katibi, esnaf ve doktorların da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, Muş Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen ve aralarında asker, polis, öğretmen, zabit katibi, esnaf ve doktorların da bulunduğu toplam 13 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında adli tahkikat devam etmektedir" denildi.