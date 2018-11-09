09 Kasım 2018, 17:32

Muş'ta Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı

Muş

Muş’ta aralarında asker, öğretmen, araştırma görevlisi ve kamu görevlilerinin de bulunduğu FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu 9 şahıs gözaltına alındı.

Muş'ta aralarında asker, öğretmen, araştırma görevlisi ve kamu görevlilerinin de bulunduğu FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu 9 şahıs gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Aralarında asker, öğretmen, araştırma görevlisi ve kamu görevlilerinin de bulunduğu FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu 9 şahıs, yapılan operasyon sonucu gözaltına alınmış olup, şahıslar hakkında adli işlemler başlatılmıştır. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalar aralıksız devam edecektir" denildi. - MUŞ
09 Kasım 2018 Cuma 17:32



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