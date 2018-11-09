09 Kasım 2018, 17:49

Muş'ta Fetö Operasyonu: 9 Gözaltı

Muş'ta FETÖ operasyonu: 9 gözaltı Operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 9 şahıs gözaltına alındıMUŞ - Muş'ta aramaların asker, öğretmen, araştırma görevlisi ve kamu görevlilerinin de bulunduğu FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu 9 şahıs gözaltına alındı.

Muş'ta FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 9 şahıs gözaltına alındı

MUŞ - Muş'ta aramaların asker, öğretmen, araştırma görevlisi ve kamu görevlilerinin de bulunduğu FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu 9 şahıs gözaltına alındı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Aralarında asker, öğretmen, araştırma görevlisi ve kamu görevlilerinin de bulunduğu FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu 9 şahıs, yapılan operasyon sonucu gözaltına alınmış olup, şahıslar hakkında adli işlemler başlatılmıştır. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalar aralıksız devam edecektir" denildi. Muş
09 Kasım 2018 Cuma 17:49



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