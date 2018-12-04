Muş'ta Fetö/pdy Operasyonu

Muş
'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen, aralarında asker, polis, öğretmen, zabit katibi, esnaf ve doktorların da bulunduğu 13 kişi yakalanmıştır. Bu kişiler hakkında adli tahkikat devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
04 Aralık 2018 Salı 10:50