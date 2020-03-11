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Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu

Muş'ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, aralarında aktif devlet memurlarının da bulunduğu 21 şahsa yönelik işlem yapıldı.

11.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:38
Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu
Muş 'ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, aralarında aktif devlet memurlarının da bulunduğu 21 şahsa yönelik işlem yapıldı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, aralarında aktif devlet memurlarının da bulunduğu toplam 21 şahsa KOM Şube Müdürlüğünce işlem yapıldığı ve haklarında adli tahkikatın sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün çökertilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Devlet Memuru, Muş, 3. Sayfa

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