Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu
Muş'ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, aralarında aktif devlet memurlarının da bulunduğu 21 şahsa yönelik işlem yapıldı.
11.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:38
Muş 'ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, aralarında aktif devlet memurlarının da bulunduğu 21 şahsa yönelik işlem yapıldı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, aralarında aktif devlet memurlarının da bulunduğu toplam 21 şahsa KOM Şube Müdürlüğünce işlem yapıldığı ve haklarında adli tahkikatın sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün çökertilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - MUŞ
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, aralarında aktif devlet memurlarının da bulunduğu toplam 21 şahsa KOM Şube Müdürlüğünce işlem yapıldığı ve haklarında adli tahkikatın sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün çökertilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - MUŞ
Kaynak: İHA
Etiketler : Devlet Memuru, Muş, 3. Sayfa
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