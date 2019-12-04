Haberler » Güncel » Muş'ta 'Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi' semineri - Haber

Muş'ta "Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi" semineri

Muş'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH) İl Müdürlüğü tarafından "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi, Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi" konulu bir seminer düzenlendi.

04.12.2019 15:27 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:32Muş'ta
'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH) İl Müdürlüğü tarafından "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi, Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi" konulu bir seminer düzenlendi.

Muş Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi, Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi" semineri, saygı duruşuna müteakip İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Seminerin açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Abdülbari Aksoy, bu günün çok önemli bir gün olduğunu ifade ederek, "Dokunuşları ile dünyayı değiştiren kadınlarımıza yönelik finansal okuryazarlık konusunda bilgi verme ve ürettikleri ile bir araya gelip kooperatif kurarak, girişimciliklerinin gücünü göstermeleri açısından kooperatifçilik konusunda eğitimler, bilgilendirmeler yapılacaktır. Buraya gelerek bu duyarlılığı gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Seminerin hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi

Seminere; Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, İŞKUR İl Müdürü Mehmet Emin Taylan, Muş Ticaret İl Müdürlüğünde görevli personel ve uzmanlar katıldı. Yapılan konuşmaların ardından uzmanlar tarafından kadınlara kooperatifçilik, Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi hakkında sunumlar yapıldı. - MUŞ

Muş, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:12 TARKAN'IN HAYATINI KAYBEDEN KUZENİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haber
17:12 İSTANBUL -EMNİYETTEN ÇAKARLI ARAÇ KULLANDIĞI İDDİA EDİLEN BURAK YILMAZ İÇİN AÇIKLAMA - Haber
17:08 Ihtiyaç sahipleri akülü sandalyelerine kavuştu - Haber
17:08 Öğrencilere çorba ikramı - Haber
17:08 Şahinbey'den Mavikent Mahallesi'ne yeni park - Haber
16:52 Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi - Haber
16:46 Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı - Haber
16:38 Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması: Beklemeye aldık - Haber
16:12 Son dakika: NATO Zirvesi sona erdi! Londra Bildirgesi yayımlandı - Haber
15:58 Milletvekillerinin cep telefonu faturası için devletin kasasından 1,6 milyon lira çıktı - Haber
16:46 Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
14:26 YSK'nın AK Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ı görevden alacağı iddia edildi
23:20 İstanbul'un yanı başındaki Kırklareli ve Edirne'de kar yağışı başladı
4.12.2019 17:18:05