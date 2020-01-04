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Muş'ta gazetecileri taşıyan araç şarampole uçtu

MUŞ'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşları görüntülemek için yola koyulan gazetecileri taşıyan araç, sürcünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole kaydı.

04.01.2020 15:49 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:49 Muş'ta gazetecileri taşıyan araç şarampole uçtu

MUŞ'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşları görüntülemek için yola koyulan gazetecileri taşıyan araç, sürcünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole kaydı.

'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Gün boyu aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeniyle, bölgede 75 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezine bağlı Bostankent, Üçsırt ile Çatak Grup Köy yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle biri öğrenci servisi, 6 araç mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edilirken, karla mücadele çalışması ile mahsur kalan vatandaşları görüntülemek isteyen gazetecilerin içerisinde bulunduğu araç, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak arampole gitti. Her hangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazada İl Özel İdaresi ekipleri aracı düştüğü yerden kurtardıktan sonra  değir vatandaşların yardımına gitti.

İl Özel İdaresi kepçe operatörü Haşim Demir, 'Fırtına şiddeti çok olduğu için Üçsırt'a bağlı köyün öğrenci servisi yolda mahsur kalmıştı. Biz onları kurtarmaya giderken gazeteci arkadaşların arabası da tipiden dolayı görüş olmadığı için kara saplandı. Şuanda onları kurtardık, çalışmalarımız devam ediyor" dedi.  



Muş, Güncel

Kaynak: DHA

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