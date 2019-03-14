Muş'ta "Genç Ofis" Açıldı

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Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kentteki bir lisede "Genç Ofis" açıldı.İMKB Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende konuşan Vali İlker Gündüzöz, en büyük yatırımı gençlere ve çocuklara yapacaklarını söyledi.Kentteki 3 okulda daha "Genç Ofis" açılması için talimat verdiğini anlatan Gündüzöz, şöyle konuştu:"Klasik bir kütüphane ortamından ziyade hem santranç hem de sunum cihazı ile gösteri yapma imkanı var ve bilgisayarlarımız mevcut. Çocuklarımız burada hem internete bağlanabilecek hem de kitap okuyabilecekler. Projenin içerisine kulaklıkla müzik dinlemeyi de yerleştireceğiz. Burada çok nezih ve cezbedici bir ortam var. Muş'ta yaklaşık 400 bin nüfusumuz var. Bunun 100 bini öğrenci. Genç ve çocuk nüfusumuz çok fazla. Bizim bu alana önemli yatırımlar yapmamız gerekir. Hep birlikte okuyan bir Muş olacağız."Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ise projenin öğrenciler için çok faydalı olacağını belirtti.Yeni açılan "Genç Ofis" te yaklaşık 4 bin kitap bulunduğunu vurgulayan Güler, şunları kaydetti:"Öğrencilerimiz ansiklopediden tutun romanlara ve bulmacalara kadar her türlü yayını bulabilecekler. Bunun haricinde kitap okumaktan sıkılan öğrenciler için satranç masalarımız ve mangala oyunlarımız mevcut. Gerek bilimsel araştırmayı geliştirmek amacıyla gerekse ödevlerini yapmak üzere bilgisayarlarımız mevcut. Yine perdelere tanıtıcı ve bilgilendirici filmleri yansıtarak öğrencilerimizi geliştirmeye yönelik çalışmalar yapacağız. Aynı zamanda ikramlarımız olacaktır."Açılış programına İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci de katıldı.