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Muş'ta gençlik merkezleri sağlık çalışanları için seferber oldu

Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi personeli, sağlık çalışanları için günde 500 yüz koruyucu siperlik üretiyor.

03.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:18
Muş'ta gençlik merkezleri sağlık çalışanları için seferber oldu
Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi personeli, sağlık çalışanları için günde 500 yüz koruyucu siperlik üretiyor.
Gençlik Merkezinde açılan atölyede gönüllü olarak bir araya gelenler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, sağlık çalışanlarına destek olabilmek için siperlik maske üretimine başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Merkezine gönderilen malzemeler, 5 aşamadan geçirilerek koruyucu maskeye dönüştürülüyor.
Dezenfekte edilen atölyede sosyal mesafe kurallarına uyarak emek veren merkez personeli, günlük yaklaşık 500 siperlikli maske hazırlıyor.
"Ürettiğimiz maskeleri İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edeceğiz"
Muş Gençlik Merkezi Müdürü Kasım Demirçim, yaptığı açıklamada, fedakarca çalışan sağlık çalışanları için kollarını sıvadıklarını söyledi.
Demirçim, şöyle konuştu:
"Gençlik Merkezimizde kurduğumuz atölyede gençlik lideri arkadaşlarımız mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz çalışıyorlar. Bu süreçte fedakarca çalışan sağlık personeline destek olmak için biz de bu işte yer almak istedik. Gençlik liderlerimiz 7/24 şeklinde çalışarak maske üretimlerimizi yapıyoruz. Ürettiğimiz maskeleri İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edeceğiz."
Gençlik lideri Zülküf Zekai Talay da sağlık çalışanlarını bu süreçte yalnız bırakmak istemediklerini dile getirerek, "Siper maskelerimizin en güzel özelliği geri dönüşümü olması. Maske steril hale getirilerek tekrar kullanılıyor" dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Muş, Güncel
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