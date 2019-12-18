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Muş'ta gözaltına alınan HDP'li başkanların yerine görevlendirme

MUŞ'ta haklarında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden alınıp, gözaltına alınan HDP'li Varto ve Bulanık ilçeleri ile Erentepe beldesi belediye başkanlarının yerine görevlendirmeler yapıldı.

18.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:30Muş'ta gözaltına alınan HDP'li başkanların yerine görevlendirme

MUŞ'ta haklarında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle  görevden alınıp, gözaltına alınan HDP'li ve Bulanık ilçeleri ile Erentepe beldesi belediye başkanlarının yerine görevlendirmeler yapıldı.

Muş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından 17 Aralık günü geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılan Bulanık Belediye Başkanı HDP'li Adan Topçu'nun yerine Kaymakam Mehmet İlidi'nin başkan vekili olarak görevlendirildiği bildirildi. Kaymakam İlidi'nin, Erentepe Belediyesi'ne de başkan vekili olarak bakacağı bildirildi.

Valilik açıklamasında ayrıca Varto'da görevden uzaklaştırılan HDP'li Ülkü Karaaslan Baytaş'ın yerine de Kaymakam Ertuğrul Avcı'nın başkan vekili olarak görevlendirildiği ifade edildi.

GÖZALTI SÜRESİ DEVAM EDİYOR

Valilik açıklamasında 17 Aralık sabahı gözaltına alınan HDP'li belediye başkanlarının durumlarıyla ilgili de bilgi verildi. Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu hakkında 'terör örgütü üyesi olmak', Bulanık İlçesine bağlı Erentepe Belediye Başkanı Dilaver Keskin hakkında 'terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek ve terör örgütü propagandası yapmak', Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş hakkında ise terör suçları kapsamında başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alındıkları bildirildi. Valilik açıklamasında, belediye başkanlarıyla ilgili gözaltı sürecinin devam ettiği vurgulandı.



Halkların Demokratik Partisi, Varto, Güncel

Kaynak: DHA

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