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Muş'ta gözleri görmeyen kuzuya gözü gibi bakıyor

Muş'ta besici Alican Bingöl, doğuştan gözleri görmeyen kuzusunu biberonla besliyor.

14.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:42Muş'ta gözleri görmeyen kuzuya gözü gibi bakıyor
'ta besici Alican , doğuştan gözleri görmeyen kuzusunu biberonla besliyor.
Kardeşler köyünde 45 yıldır besicilik yapan Bingöl, geçimini sağladığı hayvanlarıyla ayrı ayrı ilgileniyor.
Bir süre önce dünyaya gelen kuzularından birinin iki gözünün görmediğini fark eden Bingöl, biberonla beslemeye başladı.
Bingöl, "Kısmet" adını verdiği kuzuyu, diğer hayvanlar ezmesin diye gündüzleri evine getiriyor.
İlk kez gözleri görmeyen bir kuzuyla karşılaştığını söyleyen Bingöl, "Kuzuya gözüm gibi bakıyorum. Diğer kuzular annelerini gördüğü zaman koşarak emmeye gidiyor, 'Kısmet' ise sesimizi duyarak annesini ve beni bulmaya çalıyor. Evimizin ve köyümüzün neşe kaynağı oldu. Köylüler her zaman 'Kısmet'i soruyor gelip görmek istiyorlar. Büyüteceğim ve satmayacağım." dedi.

Bingöl, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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