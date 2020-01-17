Haberler » Güncel » Muş'ta güreş müsabakaları başladı - Haber

Muş'ta güreş müsabakaları başladı

Muş'ta "13-15 yaş küçük-yıldızlar güreş serbest müsabakaları" başladı.

17.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:15Muş'ta güreş müsabakaları başladı
'ta "13-15 yaş küçük-yıldızlar güreş serbest müsabakaları" başladı.
Güreş Federasyonunun 2020 yılı faaliyet programında yer alan "13-15 yaş küçük-yıldızlar güreş serbest müsabakaları" Muş Gençlik ve Müdürlüğü Spor Salonunda yapıldı.
Programa katılan Vali Yardımcısı Alper Çiftçi, son dönemlerde gerçekleştirilen yatırımlarla özellikle tesisleşme alt yapısında önemli işlerin yapıldığını söyledi.
Genç sporcuların ve antrenörlerin kendilerine sunulan imkanları iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Çiftçi, sporcuların ulusal ve uluslararası yarışlara iyi hazırlanmasını istedi.
Gençlik ve Spor Müdürü Emrullah Güler, "Alt yapımızla gün geçtikçe güçlenerek inşallah şanlı bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandıracak seviyeye gelmiş durumdayız. Tüm sporculara başarılar dilerim." dedi.

Alper Çiftçi, Türkiye, Muş, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:24  TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Şanlıurfa'da
20:24  Yozgat ilkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü
20:24  Adıyaman'da yaralı köpeğin tedavisi için kermes düzenlendi
20:24  Karne alan öğrenciler, muhtarın yayladan taşıttığı karla çifte sevinç yaşadı
20:20  Ağrı okuluna dönen burak, karnesiyle milli eğitim müdürü'ne koştu
17.01.2020 20:30:15