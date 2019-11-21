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Muş'ta güvenlik korucularına eğitim semineri

Muş'ta güvenlik korucularına eğitim semineriMuş Valiliği tarafından kentte görev yapan güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

21.11.2019 14:59 | Son Güncelleme: 21.11.2019 15:06
'ta güvenlik korucularına eğitim semineri
Muş Valiliği tarafından kentte görev yapan güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı himayelerinde Muş Valiliği tarafından, ilde görev yapan güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Muş Alparslan Üniversitesi, 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programa, Vali İlker Gündüzöz, Vali Yardımcısı Alper Çifçi, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Korucular Daire Başkanı Mithat Can Kutluca, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın ve Diyanet İşleri Uzmanı Mustafa Irmaklı ile çok sayıda güvenlik korucusu katıldı.
Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, güvenlik koruculuğuyla ilgili kısa bir tanıtım filmiyle devam etti. Güvenlik korucusu Kerem Aykut tarafından yapılan selamlama konuşması sonrasında, Korucular Daire Başkanı Mithat Can Kutluca, konuşma yaptı, güvenlik korucularının öneminden söz etti.
Vali İlker Gündüzöz ise, terörle mücadelede oldukça önemli bir noktaya gelindiğine dikkat çekerek, Terör örgütünün beli kırıldı. Bugün için dağda aç bir vaziyette geziyorlar ve 7- 24, yaz-kış operasyon mantığı çerçevesinde, operasyonlarımız devam etmektedir. Bu iş bitene kadar da Allah'ın izniyle devam edecektir. Bu mücadelede kıymetli güvenlik korucularımıza büyük görevler düşüyor. Hepinizi Allah korusun, ayağınıza taş değdirmesin. Terörle mücadele noktasında başarılı sonuçlar elde edilecek. Bu mücadele sırasında tabi çeşitli zorluklarımız var. Ailelerimizden uzak kalıyoruz, dağda ve bayırda mücadele ediyoruz. Vatan için fedai-can etme noktasında görevlerimizi yapıyoruz. Büyük bir aileyiz, bu aile inşallah terörle mücadelede başarılı olacaktır. Tabi görevimizi yaparken, milli ve manevi değerler, ahlaki değerler son derece önemlidir diye konuştu.
Muş'ta güvenlik korucularına eğitim semineri

İlker Gündüzöz, Muş Valiliği, Mithat Can, Muş, Güncel

Kaynak: DHA


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