Muş'ta Hakkında 18 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

Muş
'un Bulanık
ilçesinde hakkında 18 yıl 1 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ikametine girmek üzere olan bir kadının çantasını alıp kaçmaya çalışan kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı.
Yapılan incelemede zanlının 3 ayrı hızsızlık olayına daha karıştığı ve 13 dosyadan 18 yıl 1 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Bulanık,Muş
21 Kasım 2018 Çarşamba 10:54