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Muş'ta hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, İl Jandarma Komutanlığınca Muş Şenyayla bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

24.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:30Muş'ta hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, İl Komutanlığınca Şenyayla bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şenyayla bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendiği, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Söz konusu Şenyayla/Dorsin terörist grubunun, 12 Eylül'de Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Agaçkorur köyünde 7 sivilin şehit edilmesi ve 10 sivilin de yaralandığı el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırının sorumlusu olduğu tespit edildi. "ifadeleri yer aldı.
Bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Jandarma, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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