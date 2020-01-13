Haberler » Güncel » Muş'ta hava ulaşımına sis engeli - Haber

Muş'ta hava ulaşımına sis engeli

MUŞ'ta, 10 gündür sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hava ulaşımında aksamalara neden oluyor.

13.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:02Muş'ta hava ulaşımına sis engeli

MUŞ'ta, 10 gündür sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hava ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Kentte 10 gündür etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye kadar düşerken, yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı. Yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak Ankara ve İstanbul uçak seferlerinin bir kısmı iptal edilirken, bir kısmı ise gecikmeli yapıldı.  Meteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bölge genelinde, sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı ile birlikte pus, yer yer sis beklendiği bildirildi.



Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:39  Rize beyza bürünen ayder yaylası, haftaya sakin başladı - Haber
15:39  Diyarbakır mangal ateşi yakarken deodorant şişesi patlayınca yaralandı - Haber
15:39  Spor mustafa cengiz, ali koç'un açıklamalarına yanıt verdi - 1 - Haber
15:38  DHA YURT BÜLTENİ-15 - Haber
15:38  Erzincan'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Haber
15:29  Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Haber
14:44  Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Tezel'den ilk açıklama - Haber
13:45  Profesör Ercan'dan çok konuşulacak açıklama: Depremde ölenlere 'pisi pisine gitti' denir - Haber
11:40  Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü - Haber
11:23  7 bin lira için cinayet işleyip ardından intihar eden adamın iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı - Haber
13.01.2020 15:40:42