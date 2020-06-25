Muş'ta hayvan varlığı 1 milyon 409 bine ulaştı

Türkiye'de hayvancılığın önemli merkezlerinden Muş'ta yapılan desteklemeler sayesinde hayvan varlığı 1 milyon 409 bine çıktı.

25.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:25
Türkiye'de hayvancılığın önemli merkezlerinden Muş'ta yapılan desteklemeler sayesinde hayvan varlığı 1 milyon 409 bine çıktı.
Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muş'ta tarım ve hayvancılığın en önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu söyledi.
Kentin 325 bin büyükbaş ve 1 milyon 84 bin küçükbaş hayvan varlığına sahip olduğunu ifade eden Aydın, şöyle konuştu:
"Türkiye'de hayvancılık bakımından 14, 15. sıralardayız. İlimiz hayvancılık için en müsait bölgelerden biri. Mera, doğal çayır, yem bitkisi üretimi, yonca ve korunga bakımından ilimiz iyi bir potansiyele sahip. Geçen sene 305 bin büyükbaş hayvanımız varken bu sene sayı 325 bine çıktı. Yüzde 7-8 oranında bir artış var. Küçükbaş hayvan sayımız geçen yıl 1 milyon 40 bin civarındayken, bu sene 1 milyon 84 bine çıktı."
Hayvancılık faaliyetleriyle kentin ekonomisine her yıl 5 milyon lira girdi sağlandığını aktaran Aydın, yapılan desteklemelerle kentteki hayvancılığın sürekli geliştiğini vurguladı. Muş’ta hayvan varlığı 1 milyon 409 bine ulaştı

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Aydın, Muş, Güncel, Haber

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