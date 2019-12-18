Haberler » Güncel » Muş'ta HDP'li 3 belediyeye görevlendirme yapıldı - Haber

Muş'ta HDP'li 3 belediyeye görevlendirme yapıldı

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Varto, Bulanık ve Erentepe belediye başkanlarının yerine kaymakamlar görevlendirildi.

18.12.2019 08:42 | Son Güncelleme: 18.12.2019 08:47Muş'ta HDP'li 3 belediyeye görevlendirme yapıldı
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan , ve Erentepe belediye başkanlarının yerine kaymakamlar görevlendirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu'nun "terör örgütü üyesi olmak", Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik'in "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek ve terör örgütü propagandası yapmak" suçundan, Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş'ın "terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinin devam ettiği ifade edildi. Söz konusu 3 belediye başkanının haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmış olması nedeniyle Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddelerine istinaden Bakanlığın 17 Aralık 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtildi. Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi'nin Bulanık Belediye Başkan Vekili ve Erentepe Belde Belediye Başkan Vekili olarak, Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı'nın ise Varto Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği kaydedildi. - MUŞ

Bulanık, Varto, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:04 Mardin'de 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda cephanelik ele... - Haber
10:04 Bursa almanya'da tren garında ölü bulunan mert'in babası: mezar taşına, 'bilim şehidi' yazmak... - Haber
10:04 Eski okulun mahkumlara tahsisine mahalleli tepkisi - Haber
10:04 İzmir'in 'dipsiz göl'ü' iris, eski haline getirilecek-arşiv - Haber
10:04 Mardin'de 4 pkk'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda cephanelik ele geçirildi - Haber
09:40 Göz tansiyonu ile sol gözünü kaybeden 3 çocuk babası, yardım eli bekliyor - Haber
08:10 Son dakika: İçişleri Bakanlığı, FETÖ'den tutuklanan Urla Belediye Başkanı'nı görevden aldı - Haber
23:12 Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada - Haber
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Haber
21:25 Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haber
18.12.2019 10:05:40