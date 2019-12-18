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Muş'ta HDP'li 3 belediyeye görevlendirme yapıldı

Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan HDP'li Bulanık ve Varto ilçeleriyle Erentepe belde belediye başkanlarının yerine görevlendirme yapıldı.

18.12.2019 08:48 | Son Güncelleme: 18.12.2019 08:48Muş'ta HDP'li 3 belediyeye görevlendirme yapıldı
Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan HDP'li Bulanık ve Varto ilçeleriyle Erentepe belde belediye başkanlarının yerine görevlendirme yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, HDP'li Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu hakkında, "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/8078 sayılı soruşturma yürütüldüğü, Topçu'nun bu soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinin devam ettiği belirtildi.
Bulanık ilçesinin Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik hakkında da "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek ve terör örgütü propagandası yapmak" suçundan Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/8119 sayılı soruşturma yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, Kesik'in bu soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinin devam ettiği aktarıldı.
Valilik açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:
"Muş'un Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş hakkında 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/8083 sayılı soruşturma yürütüldüğü, Karaaslan'ın bu soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinin devam ettiği anlaşılmıştır. Bulanık ilçesi Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik, hakkında terör suçları kapsamında Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/8119 sayılı soruşturma, Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş hakkında terör suçları kapsamında Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/8083 sayılı soruşturma, Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu, hakkında terör suçları kapsamında Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/8078 sayılı soruşturma ve bu 3 belediye başkanı, haklarında yürütülen bu soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 17 Aralık 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmıştır."
Açıklamada, Belediye Kanununun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca, Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi'nin "Bulanık Belediye Başkan Vekili" ve "Erentepe Belde Belediye Başkan Vekili" olarak, Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı'nın da "Varto Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirildiği bildirildi.

Halkların Demokratik Partisi, Başsavcı, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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