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Muş'ta HDP'li Bulanık ve Varto belediye başkanları tutuklandı

Muş'un Bulanık ve Varto ilçelerinin HDP'li belediye başkanları, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklandıMuş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan HDP'li Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu ve meclis üyesi Eylem Saruca,...

18.12.2019 22:16 | Son Güncelleme: 18.12.2019 23:10Muş'ta HDP'li Bulanık ve Varto belediye başkanları tutuklandı
'un ve ilçelerinin HDP'li belediye başkanları, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklandı
Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan HDP'li Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu ve meclis üyesi Eylem Saruca, Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş ve meclis üyesi Mahmut Yalçın ile Bulanık ilçesi Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bulanık Belediye Başkanı Topçu ve Varto Belediye Başkanı Baytaş "terör örgütüne üye olmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Diğer şüpheliler Kesik, Saruca ve Yalçın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Halkların Demokratik Partisi, Bulanık, Varto, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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