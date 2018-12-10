Muş'ta Hırsızlık Olayları

Muş
merkez ve Hasköy
ilçesinde farklı tarihlerde hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Muş Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince hırsızlık suçlarıyla ilgili çalışma yürütüldüğü belirtildi.
"Bu kapsamda, Zafer Mahallesi
'nde 2 ikametten LCD TV
'nin çalınması,Sunay Mahallesi'nde bir iş yerinden 8 küçük piknik tüpü çalınması, Sunay Mahallesi'nde bir kız çocuğunun elinden çantasının çalınması, Karşıyaka
Mahallesi'nde bir marketten 10 karton sigara hırsızlığı,Zafer Mahallesi'nde bir ikametten 102 ekran TV'nin çalınması,Hasköy ilçesi Düzkışla
köyünden 20 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 3'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı."
Açıklamada, ayrıca şüphelilerin çaldıkları televizyon, sigaralar, 8 tüp ve 20 küçükbaş hayvanın bulunarak sahiplerine teslim edildiği bildirildi.
Hasköy,Muş
10 Aralık 2018 Pazartesi 09:49