10 Aralık 2018, 11:14
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Muş'ta Hırsızlık Operasyonu: 3 Tutuklama

Muş

Muş’ta çeşitli hırsızlık suçlarına bulaştığı tespit edilen 11 şahıstan 3’ü tutuklandı.

Muş'ta çeşitli hırsızlık suçlarına bulaştığı tespit edilen 11 şahıstan 3'ü tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Zafer, Sunay ve Karşıyaka mahalleleriyle Hasköy ilçesi Düzkışla köyünden çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 11 şüpheli şahsın gözaltına alındı. Şahıslardan 3'ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Şüphelilerin çaldıkları 1 adet TV, sigaralar, 8 adet tüp ve 20 küçükbaş hayvan ise bulunarak sahiplerine teslim edildi. - MUŞ Emniyet Müdürlüğü,Muş
10 Aralık 2018 Pazartesi 11:14



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