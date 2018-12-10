Muş'ta Hırsızlık Operasyonu: 3 Tutuklama

Muş
'ta çeşitli hırsızlık suçlarına bulaştığı tespit edilen 11 şahıstan 3'ü tutuklandı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Zafer, Sunay ve Karşıyaka
mahalleleriyle Hasköy
ilçesi Düzkışla
köyünden çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 11 şüpheli şahsın gözaltına alındı. Şahıslardan 3'ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.
Şüphelilerin çaldıkları 1 adet TV
, sigaralar, 8 adet tüp ve 20 küçükbaş hayvan ise bulunarak sahiplerine teslim edildi. - MUŞ
Emniyet Müdürlüğü,Muş
10 Aralık 2018 Pazartesi 11:14