Muş'ta iftar yemeğine giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı

Muş'ta iftar yemeğine giden 13 kişiye koronavirüs bulaştıMUŞ Valisi İlker Gündüzöz, bir ailenin verdiği iftar yemeğinde 13 kişiye koronavirüs bulaştığını açıkladı.

Muş'ta iftar yemeğine giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı
18.05.2020 18:58 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:58
Muş'ta iftar yemeğine giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı
MUŞ Valisi İlker Gündüzöz, bir ailenin verdiği iftar yemeğinde 13 kişiye koronavirüs bulaştığını açıkladı. Gündüzöz, "Salgın hala sürmektedir. Gerek ramazan ayında gerekse Ramazan Bayramında hiçbir şekilde misafir ağırlamaması ve misafirliğe gitmemesi önem arz etmektedir" dedi.
Vali İlker Gündüzöz tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentte bir ailenin verdiği 20 kişilik iftar yemeğinde 13 kişiye koronavirüs bulaştığının tespit edildiği vurgulandı. Virüsü kapan vatandaşların tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını belirten Gündüzöz, "Salgın hala sürmektedir. Bu zorlu zamanlarda gerek normalleşme süreci gerek Ramazan Bayramı, gerekse ısınan havalar bu hastalıkla mücadele kapsamında önümüzde dikkatli olmamızı gerektiren zorlu süreçler olarak durmaktadır. Bu bağlamda tüm vatandaşlarımızın dışarıya gerekmedikçe çıkmaması, çıktığı zaman maske takması, sosyal mesafe kurallarına dikkat etmesi gerek ramazan ayında gerekse Ramazan Bayramında hiçbir şekilde misafir ağırlamaması ve misafirliğe gitmemesi önem arz etmektedir. Bu hastalığa karşı mücadelede tek bir kişinin dikkatli olması yeterli olmayacaktır. Herkesin bu kurallara uyması virüsün toplumdan süzülmesi için önemlidir. Unutmayalım ki; dikkatsiz davranan tek bir kişi bu hastalığı onlarca kişiye bulaştırarak bu sürecin uzamasına sebep olacaktır. Herkesin bu kurallara hem ailesi hem sevdikleri için uymasını önemle rica ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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