Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Muş'ta iki köyde karantina süresi sona erdi

Muş'ta iki köyde karantina süresi sona erdiMUŞ'ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alınan iki köyde, hayat normale döndü.

15.04.2020 14:17 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:25
Muş'ta iki köyde karantina süresi sona erdi
MUŞ'ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alınan iki köyde, hayat normale döndü. Bir belde ve dört köyde ise karantina süresi devam ediyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Muş'ta karantina altına alınan bir belde ile 6 köyden ikisinin karantina süresi sona erdi. 14 günlük karantina süresi sona eren merkeze bağlı Yazla ve Alagün köyünde hayat normale dönerken, merkeze bağlı Karaağaçlı beldesi, Korkut ilçesine bağlı Güneyik köyü, Bulanık ilçesine bağlı Yazbaşı ve Demirkapı köyleri ile Malazgirt ilçesine bağlı İyikomşu köyünde karantina süresi sürüyor.
Hayatın normale döndüğü Yazla köyünde yaşayan Cuma Sarıkuş, "İstanbul'dan bir akrabamız köyümüze gelmişti ve onda koronavirüs hastalığı çıkmıştı. Çok şükür onu hastaneye götürdüler. Hastaneden de iyi çıktı ve şuanda evinde. 14 günlük köyümüzün karantinası sona erdi. Jandarmalar gitti, köyümüzün insanları hepsi iyi. Köyümüzde bir hastalık ve vaka yok. Çok şükür hepimiz iyiyiz. Köyümüzde geçim yapıp, kendimize işimize, gücümüze başladık" diye konuştu.
İstanbul'dan köye gelen ve koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşın durumun iyi olduğunu anlatan köy sakinlerinden Ekrem Sarıkuş ise "Hastamız çok iyi ve köyümüz karantinadan kurtuldu. Çok şükür herkes kendi işine döndü. Allah herkese yardım etsin. Ülkemizi bu hastalıktan kurtarsın" dedi. Muş’ta iki köyde karantina süresi sona erdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Kanser oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı Haberler
Kanser oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Tofaş üretime başlama tarihini 2 hafta erteledi Haberler
Tofaş üretime başlama tarihini 2 hafta erteledi
Profesörün ’İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm’ sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı Haberler
Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı
İlk operasyon yapıldı! Kaçak 5 bin 575 korona hızlı tanı kiti bulundu Haberler
İlk operasyon yapıldı! Kaçak 5 bin 575 korona hızlı tanı kiti bulundu
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor Haberler
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor
Haberler ›› Güncel ››Muş'ta iki köyde karantina süresi sona erdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:57: BOLU Çalınan baterisini bulan polislere, gitarla şarkılı teşekkür - Haber 14:57: Bursa'da sağlıkçılara zengin menü - Haber 14:56: BURDUR Öğrencilerden sağlık çalışanlarına teşekkür videosu - Haber 14:56: Malatya'da 478 hükümlünün tahliye işlemleri başladı - Haber 14:56: İzmir'de doktor danışma hattı devrede - Haber 14:07: Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı - Haber 12:30: Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu - Haberler