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Muş'ta iki mevsim bir arada

Muş'ta, ova köylerde ilkbaharı aratmayacak hava hakimken, yüksek kesimlerde ise kış mevsimi yaşanıyor.

25.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:18 Muş'ta iki mevsim bir arada

'ta, ova köylerde ilkbaharı aratmayacak hava hakimken, yüksek kesimlerde ise kış mevsimi yaşanıyor. Ovada koyunlarını otlatan çoban Şakir Türker, Bu yıl hava yok güzel. Geçen yıl bu zamanlarda kar 2- 2,5 metreyi geçiyordu dedi.

Denizden 1350 kilometre yükseklikteki Muş Ovası'nda bahar havası hakimken, 1800 rakımlı Yukarıyolgalı köyünde kış mevsimi etkili oluyor. Ovada koyun sürüleri, otlaklarda otlatılırken, köyde ise hayvanlar, ahırda besleniyor. Yukarıyolgalı köyünde hayvancılık yapan Eyüp Omur, Bu yıl şehrin ovasında kar yok. Köyümüz yüksek rakımlı olduğu için 15 santim kar var diye konuştu.

Bu kış mevsiminin yağışsız geçtiğini belirten Omur, Bu yıl kar ne kadar geç yağarsa o kadar iyidir. Saman fiyatları şu anda pahalı, 1 aya kadar yağmazsa fiyatlarda da düşüş yaşanır dedi. 

İlkbahar mevsimini aratmayan havanın hakim olduğu ovada koyunlarını otlatan ve kendisine ateşte çay demleyen çoban Şakir Türker ise Bu yıl hava yok güzel, inşallah böyle devam eder. Koyunları dışarı çıkarmışız, otlatıyoruz. Geçen yıl bu zamanlarda kar 2- 2,5 metreyi geçiyordu. Bu yıl inşallah kar yağmayacak diye konuştu. 

Çoban Serkan Elpe ise Muş Ovası'na bu yıl kar yağmadı. Geçen yıl bu zamanlarda 1,5 metreyi aşkın kar vardı. Gerçekten de geçtiğimiz yıl çok zordu. Bu yıl bizler için gerçekten rahat oldu. Böyle devam ederse hayvancılık güzel. Kar yağdığı zaman bizler için çok zor oluyor. Hayvanların yemini doldur, karı temizle falan bizler için sıkıntılı oluyor. Bu yıl böyle giderse güzel olur dedi. 

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)



Muş, Güncel

Kaynak: DHA

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