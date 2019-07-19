Muş
'ta ilk organ bağışı
MUŞ'ta ilk defa yapılan organ bağışıyla, beyin ölümü gerçekleşen 5 çocuk annesi Süheyla Korucu'dan (59) alınan karaciğer ve böbrekler nakledilmek üzere Erzurum
'a gönderildi.
Malazgirt ilçesinde yaşayan Süheyla Korucu beyin kanaması şüphesiyle Muş Devlet Hastanesine getirildi. Burada 12 gün yoğun bakımda kalan Süheyla Korucu'nun bugün beyin ölümü gerçekleşti. Hastane görevlileri, organ bağışı konusunda oğlu Hasan Korucu (33) ile görüşme yaptı. Korucu'nun annesinin organlarını bağışlamayı kabul etmesi üzerine Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nden Prof.Dr. Necip Altundaş, beraberindeki ekiple Muş'a gelerek karaciğer ve böbrekleri 3 saat süren operasyonla aldı. Altundaş ve ekibi, organları Erzurum'daki hastalara ulaştırmak üzere yola çıktı.
Doktorlarla yaptığı görüşme sonrası annesinin organlarını bağışlayan Hasan Korucu, Kur'an-ı Kerimdeki 'Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında, kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur' ayetinden hareket ettiklerini söyledi. Korucu, Bu ayetin ışığında annemin 2 böbreğini, karaciğerini bağışladık. Bu organlar hangi hastaya gidecek onu bilmiyorum, organ nakli gerçekleşen hastamızdan tek ricam anneme dua etmeleridir dedi.
Muş'ta ilk kez organ bağışı olduğunu belirten Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Faysal Şeker, Beyin ölümü gerçekleşen Süheyla Korucu isimli hasta yakınları organlarını bağışladı. Bunun üzerine hanede büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Muş Devlet Hastanesinde de organ nakillerinin yapılması bizleri mutlu etti. Süheyla Korucu'nun vefatı sebebiyle üzüntülüyüz ancak böylesi bir operasyonun gerçekleştirilmesi bizleri mutlu etti. 3 insana hayat verme imkanına sahip olmak bizleri sevindirdi diye konuştu.