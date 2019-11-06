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Muş'ta kaçak avcılara rekor ceza

Muş Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulanık ilçesinde ava kapalı alanda avlanma yapan 4 kişiye 5 bin 114 TL idari para cezası ile 4 bin 480 tazminat olmak üzere toplam 9 bin 594 TL ceza kesti.

06.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:45Muş'ta kaçak avcılara rekor ceza
Muş Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulanık ilçesinde ava kapalı alanda avlanma yapan 4 kişiye 5 bin 114 TL idari para cezası ile 4 bin 480 tazminat olmak üzere toplam 9 bin 594 TL ceza kesti.

Muş Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Kasım 2019 tarihinde Bulanık ilçesi Alisler Mevkiinde merkez av komisyonunca ava kapalı alanda avlanma yapan 4 kişi, 7 yabani ördek ve 4 tüfekle birlikte yakalandı. Şahısların vurmuş olduğu 7 ördek ve 4 tüfek muhafaza altına alınırken, Muş Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, kişiler hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 5 bin 114 TL idari para cezası ile 4 bin 480 tazminat olmak üzere toplam 9 bin 594 TL ceza kesirken, kişiler ise avdan men edildi.

Yetkililer, kaçak avlanmamak için avcılık kursuna katılıp, kursu başarı ile bitirenler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesinden belgelerini alabileceklerini belirttiler. - MUŞ

Bulanık, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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