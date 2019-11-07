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Muş'ta kaçak tavşan avcısı polise takıldı

Muş'un Varto ilçesinde kaçak tavşan avlayan 1 kişi, vurduğu 2 tavşan ile birlikte yakalandı.

07.11.2019 09:22 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:27 Muş'ta kaçak tavşan avcısı polise takıldı
Muş'un Varto ilçesinde kaçak tavşan avlayan 1 kişi, vurduğu 2 tavşan ile birlikte yakalandı.

Doğa Koruma Milli Parklar Muş İl Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Varto İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolleri sırasında durumundan şüphelendikleri kamyonette arama yaptı. Yapılan aramada av tüfeği ile vurşmuş 2 tavşan ele geçirildi. Polisin haber vermesi üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş İl Müdürlüğü ekipleri, avda kullanılması yasak olan, takozla sınırlandırılmamış 1 adet yarı otomatik av tüfeği ile 2 tavşana (ölü) el koydu. Ekipler, tavşanları avlayan şahsa 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefetten işlem yapacak. - MUŞ

Emniyet Müdürlüğü, Varto, Muş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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