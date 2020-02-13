Haberler » Güncel » Muş'ta kaçak tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Haber

Muş'ta kaçak tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Muş'ta tütün kaçakçılarına yönelik 2 ayrı operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

13.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:48Muş'ta kaçak tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
'ta tütün kaçakçılarına yönelik 2 ayrı operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik 2 ayrı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda araçlar içerisinde kaçak olduğu tespit edilen 124 kilogram kıyılmış tütün, 354 tütün sarma makinesi 115 bin sigara filtresi, 9 bin paket tütün sarma kağıdı, 30 tütün sarma kutusu ele geçirilmiştir. Bir şüpheli ise yakalanmıştır."
Açıklamada, her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

Emniyet Müdürlüğü, Muş, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 20:14:27