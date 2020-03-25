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Muş'ta kadınlar gönüllü olarak maske üretimine başladı

Muş'un Hasköy ilçesinde Aile Destek Merkezindeki (ADEM) kadınlar, gönüllü olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık personelleri ve ihtiyaç sahipleri için maske üretimine başladı.

25.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:44
Muş'ta kadınlar gönüllü olarak maske üretimine başladı
Muş 'un Hasköy ilçesinde Aile Destek Merkezindeki (ADEM) kadınlar, gönüllü olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık personelleri ve ihtiyaç sahipleri için maske üretimine başladı.
Hasköy Kaymakamı Murat Güneş'in öncülüğünde Hasköy Devlet Hastanesi ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle başlatılan çalışma kapsamında ADEM'deki kadınlar, günde bin maske üretiyor.
Hasköy Devlet Hastanesince temin edilen malzemeler, dezenfekte edilen atölyede usta öğretici ve kadın kursiyerler tarafından 5 aşamadan geçirilerek maskeye dönüştürülüyor. Maskeler sterilizasyon işlemleri yapılmak üzere Hasköy Devlet Hastanesi'ne gönderiliyor.
ADEM'de görevli usta öğretici Maksude Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınlarla gönüllü olarak maske üretimine başladıklarını söyledi.
İşlemlerin ardından maskeleri hastaneye teslim ettiklerini belirten Özdemir, şöyle konuştu:
"Maskeler, hastanede bir gün sterilize ediliyor ve kullanıma hazır hale geliyor. Koronavirüs nedeniyle endişeliyiz, risk altındayız ama başhekimlik tarafından bu alan sterilize edildi. Bu maskeleri steril ortamda üretiyoruz. Ülkemizin başına gelen bu sıkıntıdan dolayı hepimiz üzüntülüyüz. Kısa zamanda bu süreci atlatmayı ümit ediyoruz. Arkadaşlarımızla maske üretimini yapıyoruz. Gönüllü olarak bu iş için seferber olduk."
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Kaynak: AA

Etiketler : Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Hasköy, Muş, Güncel

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