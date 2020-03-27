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Muş'ta kadınlar sağlık çalışanları için maske üretiyor

Muş Halk Eğitimi Merkezinde görevli usta öğreticiler ile gönüllü kadınlar, sağlık çalışanları için maske üretiyor.

27.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:02
Muş'ta kadınlar sağlık çalışanları için maske üretiyor
Muş Halk Eğitimi Merkezinde görevli usta öğreticiler ile gönüllü kadınlar, sağlık çalışanları için maske üretiyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastanelerde fedakarca görev yapan sağlık çalışanları için proje hazırladı. Bu kapsamda merkezde görevli usta öğreticiler ile gönüllü kadınlar, sağlık kuruluşlarına gönderilmek üzere günde 6 bin maske üretimine başladı.
İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, gazetecilere yaptığı açıklamada, gönüllü usta öğretici ve kadınlarla maske ürettiklerini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığının sosyal sorumluluk projesi kapsamında çalışma yürüttüklerini belirten Engin, şöyle konuştu:
"Günde 6 bin, toplamda 300 bin maske üretmeyi hedefliyoruz. Ülkemizi saran bu virüse karşı biz de elimizden geleni yapmaya çalıyoruz.
Tek kullanımlık maskenin dışında 3D yazıcıyla doktorlarımız için koruyucu maske üretimine başladık. Sağlık çalışanlarımıza bu zor günlerde destek olmak istiyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Halk Eğitimi Merkezi, Muş, Güncel

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