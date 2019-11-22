Haberler » Güncel » Muş'ta kadınlara istihdam - Haber

Muş'ta kadınlara istihdam

Muş'ta kadınlara istihdamMuş'ta, İŞKUR tarafından desteklerin sağlandığı istihdam alanlarından en fazla kadınlar faydalanıyor.

22.11.2019 09:51 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:56
'ta kadınlara istihdam
Muş'ta, İŞKUR tarafından desteklerin sağlandığı istihdam alanlarından en fazla kadınlar faydalanıyor. Dezavantajlı gruplara yönelik kentte açılan kurslarla meslek sahibi olan kadınlar, fabrikalarda istihdam ediliyor. 19 tekstil fabrikasının bulunduğu Muş'ta, yaklaşık 2 bin kişinin çalıştığı ve bunlardan 1300'ünün kadın olduğu belirlendi.
İstihdam oluşturmada yüzde 137'lik oranı yakalayarak 2018'de Türkiye birincisi olan Muş Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) 2019 yılında da istihdama yönelik faaliyetlerine hız verdi. Özellikle dezavantajlı gruplara yönelik kurslar açarak meslek sahibi olmalarını sağlayan İŞKUR, kadınların iş sahibi olabilmeleri için imkanlarını seferber etti. 2015 yılında 2 olan tekstil fabrikalarının sayısının 19'a yükseldiği kentte buralarda çalışan yaklaşık 2 bin işçinin 1300'ünü kadınlar oluşturdu.
Çalışma ve İş Kurumu Muş İl Müdürü Mehmet Emin Taylan, 2015 yılında Muş'ta 2 tekstil firmamız vardı. Biz bunu artırabilmek için il dışında tekstil işiyle uğraşan işverenlerimizi ziyaret ettik, onları Muş'a davet ettik. Muş'ta şu anda 19 tekstil firmamız var. Bu 19 tekstil firmasında ortalama 2 bin insan çalışmaktadır. Bununda ortalama bin 200, bin 300'ü kadınlardan oluşmaktadır. Kadınlarımızın bir iş sahibi olması, biraz daha rahat etmeleri; hem aile bütçelerine katkı sağlıyor, hem de istihdamı artırıyor. Bir kadının çocuğunu okula gönderirken vereceği harçlık, çok önemlidir. Bizler de bunu yapmaya gayret gösteriyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda da istihdamı daha da çok artırmak için dezavantajlı gruplara önem vermeye devam edeceğiz diye konuştu.
Bu yıl içerisinde kadınlara yönelik 10 ayrı kurs açtıklarını ifade eden Taylan, kurslara katılımdan memnun olduklarını söyledi. İŞKUR olarak düzenledikleri kurslardan 909 kişinin faydalandığını anlatan Taylan, bunun yüzde 60'ını kadınların oluşturduğu bilgisini verdi.
'MEMLEKETE DÖNÜŞ PROJESİYLE GELİP İŞ YERİ AÇTIK'
Muş'ta iki yıl önce faaliyetine başlayan tekstil fabrikasının sahibi Sinan Demirel, 2002 yılında İstanbul'da açtıkları tekstil atölyesini 2017 yılında Muş'a taşıdıklarını belirterek, 2017 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız ve İŞKUR Genel Müdürümüzün istihdama yönelik, memlekete dönüş projesi kapsamında kendi memleketimize geldik. İlk yılımızda burada 15 arkadaşımızla işe başladık. Şu anda 80'in üzerinde çalışan arkadaşımız var. Daha çok kadına yönelik istihdam çalışmalarımız devam ediyor. Kadın arkadaşlarımızın el temizliği, el becerileri, çalışmaları daha temiz, daha cazip geliyor. Hedefimiz bu programı daha da yükseltmek. 80 olan kapasitemizi, 100'ün üzerine çıkarmaktır dedi.
Muş'ta kadınlara istihdam

İŞKUR, Muş, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
00:28 Irak'ın Zikar kentinde protestocular valilik binasını ateşe verdi
00:28 ABD destekli ordunun baskısıyla istifa eden Morales, seçimlerde aday olamayacak
00:28 Mısır'da tutuklu Aişe Şatır'ın sağlık durumu kötüleşince doktoru ifadeye çağrıldı
00:28 Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
00:22 Gelibolu Mevlevihanesi'nde sema gösterisi
00:20 Karabük'te kaza yapan panelvanın sürücüsü aracını bırakıp kaçtı
23:39 Ankara Valiliği: Yarın ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak
23:14 Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 70 koyun telef oldu
22:54 Muharrem İnce'den itiraf: Cumhurbaşkanı adayıyken Zonguldak mitinginde hasta değildim, adaylıktan çekilmeyi düşünüyordum
22:44 Cezaevinden çıktı, dehşet saçtı: Duruşmada şahitlik yapan kişiye kurşun yağdırdı
22:05 MSB: PKK/YPG'li teröristlerin saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
13:00 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
25.11.2019 00:37:46