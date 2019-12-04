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Muş'ta kapanan 30 köy yolu ulaşıma açıldı

Muş'ta etkili olan kar, fırtına ve tipi nedeniyle yer yer kar kalınlığının 2-3 metreye ulaşması nedeniyle kapanan 30 köy yolu, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

04.12.2019 10:41 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:46Muş'ta kapanan 30 köy yolu ulaşıma açıldı
'ta etkili olan kar, fırtına ve tipi nedeniyle yer yer kar kalınlığının 2-3 metreye ulaşması nedeniyle kapanan 30 köy yolu, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

Muş'ta kar yağışı kırsal kesimde hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Kentte önceki gün etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 30 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin zorlu mücadelesiyle ulaşıma açıldı. Merkeze bağlı 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunun mevkiinde yol açma çalışması yapan İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının 2-3 metreyi bulduğu bölgelerde ilerlemekte güçlük çekti.

Yapılan yol açma çalışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekip Şefi Fehim Karakaya, Muş'ta 2 günden beri kar yağdığını ve ekipler olarak gece-gündüz çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Yer yer kar kalınlığının 2-3 metreye ulaştığını ifade eden Karakaya, "Yer yer kar kalınlığı 2-3 metreye ulaşıyor. Yer yer kar kalınlığı değişiyor. İnşallah Üçevler köyüne varacağız. 24 saat çalışmamız devam ediyor. Gece-gündüz çalışıyoruz. Çok zor oluyor. Ekip ekip çalışmalarda değişiyoruz. İnşallah tüm köy yollarımızı açmaya çalışıyoruz" dedi. - MUŞ

Çavuştepe, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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