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Muş'ta kar yağışı

Bitlis Kara yolunda sis Karayolları ekiplerinin kar temizleme çalışması Kırağı tutan ağaçlar Sis Muş'ta dün etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeniyle 75 köy yolu ulaşıma kapandı.

04.01.2020 15:17 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:19
Kara yolunda sis
Karayolları ekiplerinin kar temizleme çalışması
Kırağı tutan ağaçlar
Sis 'ta dün etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeniyle 75 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, kapalı yolların açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini, acil durumlar için de ekiplerin hazır bekletildiğini bildirdi.
Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu Üçevler köyünde besiciler hayvanlarını kar örtüsü üzerinde besliyor.
Muş-Bitlis kara yolunun 45'inci kilometresinde yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, kent merkezinde soğuk hava dolayısıyla ağaçlarda kırağı oluştu.
Muş'ta kar yağışı

Bitlis, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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: Muş'ta kar yağışı


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