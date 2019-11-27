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Muş'ta kar yağışı ve tipi ulaşımı etkiledi

Muş'ta kar yağışı ve tipi ulaşımı etkilediMuş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi.

27.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:16
'ta kar yağışı ve tipi ulaşımı etkiledi
Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. Sürücüler, mevkiinde araçlarına zincir takarak ilerleyebildi.
Muş'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Tipiyle birlikte yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı özellikle ulaşımda sürücülere zor anlar yaşattı. Kent merkezine 25 kilometre mesafedeki Çavuştepe mevkiinde, kar ve tipi nedeniyle köylere yolcu taşıyan minibüsler yolda kaldı. Araçlarına zincir takan sürücüler, yollarına devam edebildi. Muş İl Özel İdaresi ekipleri de yolları açık tutabilmek için çalışmasını sürdürüyor.
Muş'ta kar yağışı ve tipi ulaşımı etkiledi

Çavuştepe, Muş, Güncel

Kaynak: DHA


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