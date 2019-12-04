Haberler » Güncel » Muş'ta kardan kapanan 30 köy yolu ulaşıma açıldı - Haber

Muş'ta kardan kapanan 30 köy yolu ulaşıma açıldı

Muş'ta kardan kapanan 30 köy yolu ulaşıma açıldıMuş'ta önceki gün etkili olan kar, fırtına ve tipi nedeniyle bazı yerlerde kar kalınlığının 2-3 metreye ulaşması nedeniyle kapanan 30 köy yolu, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

04.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:45Muş'ta kardan kapanan 30 köy yolu ulaşıma açıldı
'ta kardan kapanan 30 köy yolu ulaşıma açıldı
Muş'ta önceki gün etkili olan kar, fırtına ve tipi nedeniyle bazı yerlerde kar kalınlığının 2-3 metreye ulaşması nedeniyle kapanan 30 köy yolu, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı.
Muş'ta kar yağışı kırsal kesimde hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Kentte önceki gün etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapandı. Merkeze bağlı 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolu Çavuştepe mevkisinde yol açma çalışması yapan İl Özel İdaresi Ekipleri, kar kalınlığının yüksek bulduğu bölgelerde ilerlemekte güçlük çekti.
Ekip Şefi Fehim Karakaya, kar kalınlığının yer yer 2-3 metreye ulaştığını ifade ederek 24 saat çalışmamız devam ediyor. Gece-gündüz çalışıyoruz. Çok zor oluyor. Çalışmalarda ekip ekip değişiyoruz dedi.

Muş, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:02 Kültür Üniversitesinde hukuk profesyonellerine insan hakları eğitimi - Haber
13:02 Samsun Kültür ve Turizm Müdürü İpekdal AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
13:02 Yatırımcılardan turizm altyapısına katkı - Haber
13:01 Saralların saldırıları kamerada - Haber
12:57 AÜ'de Dünya Engelliler Günü etkinliği - Haber
12:22 Nükleer müzakerede ABD'ye verilen süre dolarken Kuzey Kore lideri at üstünde Kutsal Dağa çıktı - Haber
12:14 Son dakika: Şule Çet'in öldürülmesi davasında Çağatay Aksu'ya cinayetten müebbet hapis cezası verildi - Haber
12:01 Son seçim anketinden çıkan sonuç, iki liderin yüzünü güldürecek - Haber
12:00 Son dakika: Ordu'da balerin Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı - Haber
11:14 Son dakika: Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu minibüsü alev alev yandı - Haber
12:01 Son seçim anketinden çıkan sonuç, iki liderin yüzünü güldürecek
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
09:43 Emekli ve memurun alacağı maaş zammı netleşmeye başladı
09:00 Araba dolandırıcılarının taktiği pes dedirtti: Birini Ankara'ya diğerini Manisa'ya attılar
4.12.2019 13:05:50