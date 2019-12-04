Haberler » Güncel » Muş'ta kardan kapanan 45 yol ulaşıma açıldı - Haber

Muş'ta kardan kapanan 45 yol ulaşıma açıldı

Van ve Muş'ta kar nedeniyle kapanan 45 yerleşim biriminin yolu ulaşıma açıldı.

04.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:35
ve 'ta kar nedeniyle kapanan 45 yerleşim biriminin yolu ulaşıma açıldı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan 15 yerleşim birimine ulaşım sağlanabilmesi için çalışma yürütüldü.
, ve Muradiye ilçelerine bağlı mahallelerde kapanan yollar, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu açıldı.
Muş İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de kar ve tipi nedeniyle dün kapanan 30 köy yolunu ulaşıma açtı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu olacak.
Akşam kar yağışının beklendiği bölgede, hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek. Rüzgar, güney ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Günün en yüksek sıcaklıklarının Van ve Hakkari'de 8, Muş'ta 4, Bitlis'te 3 derece olması bekleniyor.
Muş'ta kardan kapanan 45 yol ulaşıma açıldı

Bahçesaray, Gürpınar, Van, Muş, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

09:42 Asfalttan tarlaya çilesi' sona erdi -1 - Haber
09:42 Kayseri OSB Başkanı Nursaçan'a ziyaret - Haber
09:40 Anadolu benekli semenderi, Kemaliye'nin simgesi oldu - Haber
09:36 Bu taksi insan değil 'çöp' taşıyor - Haber
09:36 Hakkari'de "Elimi Tutsan Engelimi Unutsam" etkinliği - Haber
09:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afşin-Elbistan Termik Santrali'nin sahibiyle yaptığı telefon görüşmesi ortaya çıktı - Haber
09:01 Kraliçe Elizabeth resepsiyon düzenledi! Liderler aile pozu verdi - Haber
08:46 Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun, AK Parti'den ne kadar oy aldığı araştırıldı: Anket sonucu Erdoğan'a sunulacak - Haber
08:26 TBMM, tanıkların çelişkili ifadeleri ve son DNA raporu nedeniyle Rabia Naz dosyasını savcılıktan istedi - Haber
07:54 Kayıp 2 dağcıyı arayan ekipler, sabahın ilk ışıklarında arama çalışmalarına yeniden başladı - Haber
21:53 Kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! Cinayeti işleyen eşi değilmiş
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
13:41 Bebek arabasının üzerine çıkan kedi, 9 aylık bebeği boğarak öldürdü
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı
4.12.2019 09:43:22