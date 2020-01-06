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Muş'ta kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı

Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 75 köy yolunun tamamı il özel idaresi ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

06.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:07 Muş'ta kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı
'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 75 köy yolunun tamamı il özel idaresi ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 75 köy yolunun 67'sini dün yeniden ulaşıma açan Muş İl Özel İdaresi ekipleri, 8 köyü daha yeniden açarak kapanan 75 köy yolunun tamamını ulaşıma açtı. Gece gündüz esasına göre çalışan ekipler, vatandaşların ulaşımlarını sağlaması için nöbetçi iş makineleriyle kapanma ihtimali olan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için hazırda bekletiliyor.

7/24 esasına göre hummalı çalışma yürüten ekipler, vatandaşların hem duasını hem de takdirini kazanıyor. - MUŞ

Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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