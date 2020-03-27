Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Muş'ta karla mücadele çalışması

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda bulunan ve kış aylarında yaşamın olmadığı Cevlizlidere köyü yolunu ulaşıma açtı.

27.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:05
Muş'ta karla mücadele çalışması
Muş İl Özel İdaresi ekipleri, 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda bulunan ve kış aylarında yaşamın olmadığı Cevlizlidere köyü yolunu ulaşıma açtı.

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, yol açma çalışmaları kapsamında Cevizlidere köy yolunu 12 günlük çalışmanın ardından ulaşıma açtı. Yaz mevsiminde köylülerin meyvecilik ve hayvancılık yaptığı Cevizlidere köyü, kış ayının gelmesi ile birlikte boşaltılıyor. Baharla birlikte vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yol açma çalışması başlatan ekipler, kar kalınlığının 2-3 metreye ulaştığı yolu güçlükle ulaşıma açtı.

Yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, görev sahalarında 365 köy, 3 bin kilometre birinci derece öncelikli ve köy içleriyle birlikte 5 bin 700 kilometre yol ağı olduğunu kaydederek, "Senenin başından itibaren yaklaşık 22 bin kilometre karla mücadele yaptık. 58 iş makinesi, 85 personelle çalıştık. Yüksek yerlerde yer yer 8-10 metre kadar fırtına ve tipi nedeniyle yollarımız kapanma vaziyetine geldi. Bazı zorluklar yaşıyoruz. Halka hizmet noktasında bazı zorluklarımız olsa da 'halka hizmet etmek Hakk'a hizmettir' düsturuyla bu çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

İş makinesi operatörü Celal Tümer ise şu an Cevizlidere köyünün yolunu açtıklarını söyledi. Kışın çetin geçtiğini ifade eden Tümer, "Fırtına ve karın fazla yağmasıyla zorluklar oluştu. Şu an kapalı köy yolumuz yok" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Muş, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Muş'ta karla mücadele çalışması - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsle mücadele sürerken Erdoğan’dan bir çağrı daha geldi Haberler
Koronavirüsle mücadele sürerken Erdoğan'dan bir çağrı daha geldi
CNN Türk spikeri, aile hekimlerinin virüs tehlikesi konuşulurken ağladı Haberler
CNN Türk spikeri, aile hekimlerinin virüs tehlikesi konuşulurken ağladı
Dünya koronavirüsle savaşırken, Nijerya’da Lassa salgını: 176 ölü Haberler
Dünya koronavirüsle savaşırken, Nijerya'da Lassa salgını: 176 ölü
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok Haberler
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Tarım ve Orman Bakanlığı’na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler Haberler
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı Haberler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:52: Karaman'da bir kişi, annesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu - Haber 13:52: Kars Valisi Öksüz, sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlılara telefonla moral verdi - Haber 13:51: Ayasofya'nın akustiği ilk kez kayıt altına alındı (2) - Haber 13:51: Kadın hükümlüler, sağlık çalışanları için maske üretiyor - Haber 13:51: EDİRNE Keşan'da ihtiyaç sahiplerine 100 bin ekmek ve 1000 gıda paketi dağıtılacak - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber 11:36: Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu - Haber 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Haberler 11:12: Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı - Haber 11:09: ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti - Haber 09:50: Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek - Haber