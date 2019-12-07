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Muş'ta 2 metreyi bulan kar kalınlığı, ekiplere zor anlar yaşattı

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 9 köy ve 22 mezranın yollarını açmak için seferber olan ekipler, tipi ve sis nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşıyor.

07.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:00

'un 2 bin 600 rakımlı mevkiinde karla mücadele çalışması yürüten ekipler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede tipi ve sisten dolayı zor anlar yaşadı.

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 9 köy ve 22 mezranın bulunduğu Çavuştepe mevkiindeki, Üçevler Grup Köy Yolu'nda karla mücadele çalışması sürdürülüyor. Karla mücadele çalışması yürüten ekipler, tipi ve sisten dolayı zor anlar yaşadı.

KAR KALINLIĞI 2 METREYİ BULDU

Zaman zaman görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü bölgede, kar kalınlığı ise 2 metreyi buluyor. Ekipler, bölgede yol açma çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

"KÖY YOLLARIMIZIN ÇOĞUNU AÇTIK"

İki günü aşkın süredir bölgede çalıştıklarını aktaran Muş İl Özel İdaresi Ekip Şefi Fehim Karakara, "Üçevler Grup Köy Yolu bölgesindeyiz. Köy yollarımızın çoğunu açtık. Kalan köy yollarımızı da açmaya devam edeceğiz" dedi.

Muş'ta 2 metreyi bulan kar kalınlığı, ekiplere zor anlar yaşattı

Çavuştepe, Muş, Güncel

Kaynak: DHA


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