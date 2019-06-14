Muş'ta karne heyecanı

Muş
'ta 117 bin öğrenci karne aldı.
Muş'ta Türk Telekom
İlköğretim Okulunda karne dağıtım töreni düzenlendi.
Vali İlker Gündüzöz
ve İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci
'nin katıldığı programda öğrencilere karneleri teslim edildi.
İlci, yaptığı açıklamada, başarılı bir eğitim yılını geride bıraktıklarını belirterek, öğretmenlere teşekkür etti.
Öğrenci ve velilere tavsiyelerde bulunan İlci, "Öğrencilerimize yaz tatilinde dinlenmelerini, bol bol oynamalarını, bilgisayar ve tablet başında zaman geçirmemeleri istiyoruz." ifadelerini kullandı.