14.06.2019 12:19
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Muş'ta karne heyecanı

Muş

Muş'ta 117 bin öğrenci karne aldı.

Muş'ta 117 bin öğrenci karne aldı.
Muş'ta Türk Telekom İlköğretim Okulunda karne dağıtım töreni düzenlendi.
Vali İlker Gündüzöz ve İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci'nin katıldığı programda öğrencilere karneleri teslim edildi.
İlci, yaptığı açıklamada, başarılı bir eğitim yılını geride bıraktıklarını belirterek, öğretmenlere teşekkür etti.
Öğrenci ve velilere tavsiyelerde bulunan İlci, "Öğrencilerimize yaz tatilinde dinlenmelerini, bol bol oynamalarını, bilgisayar ve tablet başında zaman geçirmemeleri istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Türk Telekom, Metin İlci, Muş, Güncel

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