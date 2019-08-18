Haberler» Yerel» Haber

Muş'ta karpuz hasadı

Muş'ta karpuz hasadı Karpuzlar tırlarla batı illerine gönderiliyorMUŞ - Muş'ta hasat zamanının gelmesiyle birlikte toplanan karpuzlar, tırlarla batı illerine gönderilmeye başlandı.

18.08.2019 13:00
Muş'ta karpuz hasadı
Muş'ta karpuz hasadı
Karpuzlar tırlarla batı illerine gönderiliyor
MUŞ - Muş'ta hasat zamanının gelmesiyle birlikte toplanan karpuzlar, tırlarla batı illerine gönderilmeye başlandı.
Hasköy ilçesine bağlı Aşağı Üçdam bölgesinde ekimi yapılan karpuzların hasadına başlandı. Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan getirilen işçiler, topladıkları karpuzları tırlara yüklüyor. Batı illerinde karpuz hasasında sona gelinmesi ve Muş'ta da ilk hasadın alınmasıyla yüklenen tırlar yola çıkarıldı.
Muş'ta karpuz ekimi yapan Ömer İdin, batıda birçok ilde karpuzların tükendiğini ve Muş'ta karpuzların yeni yetiştiğini söyledi. Şu anda tırlara karpuz yüklemesi yapıldığını ifade eden İdin, "Karpuzun kilogramını bu sene 30 kuruştan satıyoruz. Bu yıl karpuz beklediğimiz kadar para etmedi. Bugün 100-150 ton civarında karpuzu batı illerine gönderiyoruz" dedi.
Muş'ta karpuz hasadı

Hasköy, Muş, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
13:12   Milas'ta orman yangını
13:03   Dünyada satrancın kalbi Sivas'ta atacak
13:02   Erzurum'da asayiş uygulaması
13:00   Muş'ta karpuz hasadı
12:44   Bakan çağrıda bulundu, eğitim merkezi hayvanat bahçesine döndü
12:37   Erzurumlu hacılar yurda döndü
12:08   400 yıldır insanları serinleten havuz