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Muş'ta kenevir operasyonu: 3 gözaltı

Muş'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 615 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 3 kişi ise gözaltına alındı.

20.08.2019 14:19 Muş'ta kenevir operasyonu: 3 gözaltı
Muş'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 615 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 3 kişi ise gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde; Malazgirt ilçesi İyikomşu köyünde Malazgirt Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden belirlenen ev ve eklentilerinde arama yapıldığı belirtildi. Yapılan aramalarda şahıslara ait evin önünde bulunan bostan bahçesinde yaklaşık boyları 20 santimetre ile 3 metre arasında değişen toplam 615 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli şahsın, gerekli yasal işlemler için adli mercilere sevk edildiği belirtildi. - MUŞ

Jandarma, Kenevir, Muş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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