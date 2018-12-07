07 Aralık 2018, 12:34
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Muş'ta Kış Lastiği Denetimi

Muş

Muş'ta zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında minibüs, kamyon, tır ve otobüslerde denetim yapıldı.

Muş'ta zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında minibüs, kamyon, tır ve otobüslerde denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Muş- Bitlis kara yolunda zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında minibüs, kamyon, tır ve otobüslerde denetim gerçekleştirdi.

Sürücü Kerim Taşkın, kış lastiklerini zamanında taktıklarını belirterek, "Trafik ekiplerinin yaptığı uygulama çok yerinde. Bu uygulama herkes için önemli, çünkü biz can taşıyoruz. Kış lastiği taktığımız zaman yollarda daha rahat gidiyoruz. O yüzden herkes kurallara uyup lastiklerini taktırsın." dedi.

Sürücü Yaşar Çınar da kış lastiği uygulaması yapan polis ekiplerine teşekkür ederek, "Kış koşullarına uygun lastik takılmadığı zaman kazalar meydana gelebiliyor. Herkesin kurallara uyması gerekiyor." diye konuştu. Bitlis,Muş
07 Aralık 2018 Cuma 12:34