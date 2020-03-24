Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Muş'ta korona virüs provokatörlerine adli işlem yapıldı - Haberler

Muş'ta korona virüs provokatörlerine adli işlem yapıldı

Muş'ta sosyal medya hesapları üzerinden korona virüs propagandası yaparak halkı korku ve paniğe sürüklemeye çalıştığı belirlenen 3 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

24.03.2020 19:47 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:47
Muş'ta korona virüs provokatörlerine adli işlem yapıldı
Muş 'ta sosyal medya hesapları üzerinden korona virüs propagandası yaparak halkı korku ve paniğe sürüklemeye çalıştığı belirlenen 3 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Çin'in Wuhan eyaletinde aralık ayında tespit edilen Kovid-19 salgınının dünyanın birçok ülkesine yayıldığı, Türkiye'de de tespit edildiği ve bu nedenle salgının önlenmesi amacıyla ülke genelinde tedbirler alındığı ifade edildi. Muş İl Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince sanal devriye faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde; 'kentte çok sayıda korona virüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği, virüsün çok hızlı yayıldığı ve virüsten dolayı ölümlerin olduğu' yönünde sosyal medya üzerinden halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla gerçeği yansıtmayan paylaşım yaptığı tespit edilen, maksatlı ve provokatif paylaşım sahipleri hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Adli mercilerin talimatı ile 3 kişiye "Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit (TCK Madde 213)" suçundan adli işlem yapıldığı ifade edilerek, asılsız ve suç unsuru içeren paylaşımlara ilişkin siber devriye faaliyetlerinin aralıksız devam etmekte olduğu bildirildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Muş, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

21:34: Korona virüsü sanıldı, alkollü çıktı - Haberler 21:33: Batman'da köy yoluna çığ düştü - Haberler 21:32: Polisin evine bırakmak istediği yaşlı adam: "Yayan gideyim dizlerim açılsın" - Haberler 21:30: Erzurum'a şehit ateşi düştü - Haberler 21:26: İtalya'dan Türk vatandaşlarının koronavirüs tahliyesi başladı - Haberler 20:45: Koronavirüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı - Haberler 20:42: Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir 20:42: Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir - Haberler 20:34: Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 26 Türk vatandaşı hayatını kaybetti - Haberler 20:07: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6820'ye yükseldi - Haberler 19:57: Kübra öğretmeni öldüren eski eşe müebbet hapis cezası verildi - Haberler 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı