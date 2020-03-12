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Muş'ta korona virüs provokatörü 2 kişi gözaltına alındı

Muş'ta bazı sosyal medya hesaplarından korona virüs vakası görüldüğü yönünde paylaşımlar yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

12.03.2020 20:29 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:29
Muş'ta korona virüs provokatörü 2 kişi gözaltına alındı

Muş 'ta bazı sosyal medya hesaplarından korona virüs vakası görüldüğü yönünde paylaşımlar yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından Muş'ta yeni korona virüs (Covid -19) vakası görüldüğü; devlet hastanesinin karantinaya alındığı ve bu durumun kamuoyundan saklandığını iddia eden paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce sanal devriye faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla paylaşım yaptığı, maksatlı ve provokasyon içeren paylaşım sahipleri hakkında adli işlem başlatılmış olup iki kişi adli mercilerin talimatı ile gözaltına alınmıştır. Bu tür asılsız ve suç unsuru içeren paylaşımlara ilişkin siber devriye faaliyetleri aralıksız devam etmektedir" denildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Muş, Güncel

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