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Muş'ta korona virüs tedbirleri

Muş'ta korona virüsü nedeniyle alınan önlemlere uymayanlara yönelik işlem yapıldı.

30.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:18
Muş'ta korona virüs tedbirleri
Muş 'ta korona virüsü nedeniyle alınan önlemlere uymayanlara yönelik işlem yapıldı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de tespit edilen korona virüs salgınının önlenmesine yönelik bir takım tedbirler alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda kurallara uymayan ve konusu suç teşkil eden fiillerde bulunan iş yerleri ve şahıslara yönelik yapılan denetimlerde; kapatma kararına uymadığından 4 iş yeri sahibine, kapatma kararı olan iş yerinde bulunan 19 şahsa, yüzde 50 yolcu taşıma kuralına uymayan 5 otobüs şoförüne idari işlem yapılmış ve toplam 33 bin 40 TL para cezası uygulanmıştır. Ayrıca; yurt dışı dönüşü 14 günlük karantina süresini ihlal eden 6 şahsa, fahiş fiyat uygulamasıyla ilgili 'fiyatları etkileme' suçundan 2 şahsa, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarla ilgili 'Halk Arasında Korku ve Panik Oluşturmak Amacıyla Tahrik' suçundan 7 şahsa adli işlem yapılmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumuna karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MUŞ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Muş, 3. Sayfa
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