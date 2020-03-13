Muş'ta koronavirüs önlemi
Muş'ta koronavirüs önlemiMUŞ Belediyesi koronavirüs nedeniyle vatandaşların yoğun kullandığı bölgelere dezenfekte çalışmaları yaptı.
13.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:15
Muş 'ta koronavirüs önlemi
MUŞ Belediyesi koronavirüs nedeniyle vatandaşların yoğun kullandığı bölgelere dezenfekte çalışmaları yaptı.
Koronavirüsün testinin Türkiye 'de iki kişide pozitif çıkmasının ardından, ülke genelinde belediyeler hastalıktan korunmaya yönelik hijyen çalışmalarını sıklaştırdı. Muş Belediyesi de koronavirüs önlemleri kapsamında harekete geçerek, özellikle vatandaşların yoğun kullandığı bölgelere ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yaptı. Olası bulaşıcı hastalıklara karşı alanda çalışma yürüten belediye ekipleri, çöp konteynırları, taşıma araçları ve otobüs durakları ile bankamatikleri ilaçlayarak, dezenfekte etti.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "Tedbir bizden, takdir Allah'tandır. Bahar temizliği ile birlikte şehrimizde başlatılan temizliğin ve bu hastalığın en etkili tedavi yönetiminin temizlik olduğunu, temizlik ise imanımızın bir parçası, gereğini olduğundan da yola çıkarak, mutat olan temizlik işlemlerimizin yanında, dezenfekte işlemlerimizi de başlattık. Türkiye genelinde her yerde başlatıldığı gibi bizlerde tedbir olarak halkımızın kalabalık olarak kullandığı otobüs duraklarından çöp konteynırlarına, hayvan pazarından sebze ve meyve halimize, bankamatiklerin kullanıldığı alanlardan, toplu taşıma yapan araçlarımıza kadar bir bütün olarak bizlerde bu kullanım alanlarının dezenfekte çalışmalarını başlatmış bulunmaktayız. Bahar temizliğiyle birlikte her tarafta, sokak, çarşı pazar, cadde yıkama ve temizliğini bir noktada da deterjan ile birlikte hem temizliğini, hem de dezenfektesini yapmaktayız. Tedbiren bu çalışmalarımızı yapmaktayız. Böyle bir tereddüdümüzün, böyle bir tedirginliğimizin olmadığını da bütün halkımızın bilmesini istiyoruz" diye konuştu.
MUŞ Belediyesi koronavirüs nedeniyle vatandaşların yoğun kullandığı bölgelere dezenfekte çalışmaları yaptı.
Koronavirüsün testinin Türkiye 'de iki kişide pozitif çıkmasının ardından, ülke genelinde belediyeler hastalıktan korunmaya yönelik hijyen çalışmalarını sıklaştırdı. Muş Belediyesi de koronavirüs önlemleri kapsamında harekete geçerek, özellikle vatandaşların yoğun kullandığı bölgelere ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yaptı. Olası bulaşıcı hastalıklara karşı alanda çalışma yürüten belediye ekipleri, çöp konteynırları, taşıma araçları ve otobüs durakları ile bankamatikleri ilaçlayarak, dezenfekte etti.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "Tedbir bizden, takdir Allah'tandır. Bahar temizliği ile birlikte şehrimizde başlatılan temizliğin ve bu hastalığın en etkili tedavi yönetiminin temizlik olduğunu, temizlik ise imanımızın bir parçası, gereğini olduğundan da yola çıkarak, mutat olan temizlik işlemlerimizin yanında, dezenfekte işlemlerimizi de başlattık. Türkiye genelinde her yerde başlatıldığı gibi bizlerde tedbir olarak halkımızın kalabalık olarak kullandığı otobüs duraklarından çöp konteynırlarına, hayvan pazarından sebze ve meyve halimize, bankamatiklerin kullanıldığı alanlardan, toplu taşıma yapan araçlarımıza kadar bir bütün olarak bizlerde bu kullanım alanlarının dezenfekte çalışmalarını başlatmış bulunmaktayız. Bahar temizliğiyle birlikte her tarafta, sokak, çarşı pazar, cadde yıkama ve temizliğini bir noktada da deterjan ile birlikte hem temizliğini, hem de dezenfektesini yapmaktayız. Tedbiren bu çalışmalarımızı yapmaktayız. Böyle bir tereddüdümüzün, böyle bir tedirginliğimizin olmadığını da bütün halkımızın bilmesini istiyoruz" diye konuştu.
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Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Muş'ta koronavirüs önlemi
Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Muş, Güncel
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